У Європі злетів 'найдалекобійніший' авіалайнер, який може перебувати в небі майже добу

Він зможе виконувати прямі рейси між Сіднеєм та Лондоном чи Нью-Йорком без посадок для дозаправки.

Перший із дванадцяти замовлених австралійською компанією Qantas літаків A350-1000ULR здійснив свій перший політ із Тулузи. Про це повідомляє розробник літака – компанія Airbus.

Політ тривав 3 години 43 хвилини, а максимальна висота становила понад 12,4 км. У кабіні перебували випробувачі компанії та провідні інженери, які контролювали параметри роботи обладнання.

На цьому етапі літак обладнаний випробувальною апаратурою для льотних тестів і проходитиме розширену програму випробувань у порівнянні зі звичайними A350.

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Другий A350-1000ULR, виготовлений для Qantas, наразі перебуває на етапі фінального складання та найближчими днями має вийти з фарбувального цеху. Після цього буде завершено монтаж преміального салону з чотирма класами, а також встановлення двигунів.

Project Sunrise – що відомо

У 2022 році Qantas замовила літаки A350-1000ULR для свого амбіційного Project Sunrise. Повідомлялося, що повітряні судна отримають салон на 238 пасажирів у чотирьох класах: перший, бізнес, преміум-економ та економ, а також спеціальну зону гарного самопочуття.

Проєкт неодноразово відкладався через перебої в ланцюгах постачання. Спочатку перший літак очікували наприкінці 2026 року, однак тепер термін постачання перенесено на 2027 рік.

Сам A350-1000ULR – це спеціальна модифікація A350-1000 із додатковим заднім центральним паливним баком. Завдяки цьому дальність польоту A350-1000ULR збільшилася на майже 1 900 км, що дозволяє літаку долати відстані близько 18 500 км.

Таким чином, авіалайнер зможе виконувати прямі рейси між Сіднеєм і Лондоном або Нью-Йорком без посадок для дозаправлення. Тривалість таких перельотів становитиме близько 22 годин.

Компанія Airbus – інші новини

Восени минулого року УНІАН писав, що Airbus досягла важливої комерційної віхи: її літак A320 став наймасовішим пасажирським авіалайнером в історії, випередивши головного конкурента – американський Boeing 737.

За даними з відкритих джерел, станом на квітень цього року було випущено 12 520 літаків Boeing 737. Кількість побудованих Airbus A320 на той момент становила 12 608 одиниць.

Окрім цивільних проєктів Airbus приймає активну участь у реалізації військових програм. Зокрема разом із партнерами розробляє винищувач шостого покоління.

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