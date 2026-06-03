Путін розуміє, що не переживе перемир’я, тому подвоїть удари по Україні, – The Atlantic

У Москві перемир’я сприйняли б як поразку історичного масштабу.

З початку травня Росія посилила атаки на цивільне населення в Україні, здійснивши серію масованих бомбардувань, внаслідок яких зруйновано безліч житлових будинків і загинули десятки людей. Як пише The Atlantic, російське вторгнення в Україну перебуває під загрозою зриву, і удари по цивільних залишилися єдиним козирем Володимира Путіна.

Російські військові зазнавали труднощів із просуванням протягом перших п’яти місяців 2026 року і навіть втратили позиції в травні. При цьому російська армія продовжує нести катастрофічні втрати в Україні.

Росія також зазнає військових невдач за межами поля бою. В останні місяці Україна розгорнула вельми ефективну кампанію ударів безпілотників середньої дальності по російських логістичних об'єктах у тилу фронту. Паралельно Україна розширила масштаби дальніх бомбардувань військових і промислових об'єктів по всій Росії.

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У Путіна немає альтернатив

Ці невдачі підірвали спроби режиму Путіна представити перемогу Росії в Україні як неминучу. Натомість настрої всередині Росії змінюються на гірше: дедалі більше людей ставлять під сумнів доцільність вторгнення і сумніваються, чи зможе Путін реально досягти своїх максималістських цілей в Україні.

Однак це не означає, що війна близька до завершення, підкреслює видання. Путін, як і раніше, твердо контролює Росію, тож він, ймовірно, продовжить свою операцію з вторгнення, незважаючи на те, що шанси Росії на успіх швидко зменшуються.

Справа в тому, що з точки зору Путіна альтернатива продовженню війни ще менш приваблива, ніж нинішня невизначена ситуація, зазначає The Atlantic:

"Прийняття компромісного мирного рішення, заснованого на сьогоднішній лінії фронту, означало б визнання геополітичної реальності незалежної, демократичної, сильної і постійно ворожої української держави біля кордонів Росії. У Москві це було б сприйнято як поразка історичного масштабу. Путін прекрасно розуміє, що, ймовірно, не переживе такий результат".

Тому замість того, щоб прагнути до мирного врегулювання війни, Путін майже напевно тепер буде прагнути подвоїти свою терористичну кампанію проти цивільного населення України.

Росія у війні

Раніше Bloomberg повідомляв, що російська економіка дедалі більше відчуває тиск війни проти України. Темпи зростання майже зупинилися, а дефіцит бюджету зростає на тлі збільшення військових витрат. Таким чином, економічні наслідки війни поступово починають працювати проти кремлівського лідера, але він не планує зупинятися.

Крім того, ми також розповідали, що Путін вірить у перемогу РФ і має хибне уявлення про ситуацію на фронті.

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