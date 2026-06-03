США раптово виводять тисячу військових з Литви: що відомо

Вашингтон запевнив Вільнюс у тому, що присутність військ США в Литві зберігатиметься.

З Литви почали виводити понад 1 тисячу військовослужбовців США і їхнє обладнання після завершення ротації розгортання.

Як повідомляє LRT, про це підтвердили кілька джерел з литовського уряду у галузі оборони. Головний радник литовського президента з національної безпеки Дейвідас Матульоніс підтвердив частину цієї інформації.

Нова група солдатів має замінити їх, хоча терміни та чисельність наступного розгортання ще не підтверджені, оскільки Сполучені Штати переглядають свою воєнну позицію у Європі.

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В останні роки ротації американських військ в Литві відбувалися майже постійно. Після повномасштабного вторгнення Росії до України присутність військ США була розширена до постійного ротаційного розгортання чисельністю близько 1 тисячі і більше сил, включно з бойовими машинами.

Як повідомили посадовці, нинішній перехідний період може призвести до тривалішої, ніж зазвичай, перерви без присутності американських військ у Литві, хоча ротаційна заміна досі очікується.

За словами Матульоніса, Литва отримала запевнення з Вашингтону про те, що війська США залишатимуться в цій країні незважаючи на поточний перегляд присутності солдатів ША в Європі.

"Ми отримали дуже чітке запевнення від американців, що війська були і будуть залишатися, але сьогодні я не можу уточнити точні цифри. Ротація американських військ передбачає логістику, тож це нормально, що можуть виникнути певні часові проміжки", - повідомив він.

Виведення військ США з Європи - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США виводять 5 тисяч військових з Німеччини. Вашингтон поступово переглядає розміщення своїх сил в Європі, акцентуючи увагу на інших регіонах світу.

У Пентагоні заявили, що скоротять 5 тисяч із 36 400 військових, які знаходяться у Німеччині.

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