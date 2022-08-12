Головна колаборантка міста боїться за своє життя.

Колаборантка Галина Данильченко, яку окупанти призначили "мером" захопленого Мелітополя, не з'являється на людях.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, жінка боїться за своє життя.

"Вона ховається, не з'являється на людях, бо боїться за своє життя. З'являється тільки для запису якихось пропагандистських відео і розповідає, що все у неї під контролем. Але з людьми вона не зустрічається", - розповів Федоров.

Як відомо, Данильченко успішно обиралася в 2015 і 2020 роках в Мелітопольську міськраду від партії "Опозиційний блок".

Нагадаємо, раніше Данильченко, яка очолила Мелітополь після окупації російськими військами, заявила про початок у місті підготовки до референдуму про входження захопленого противником регіону до складу Російської Федерації. За деякою інформацією, референдум планують провести 11 вересня.

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