Ворог намагається виправдати свої удари по цивільній інфраструктурі фотошопами.

У Центр протидії дезінформації РНБО України спростували поширювану росіянами заяву, що ракетами вранці знищили у Києві штаб громадської оборони. Про це йдеться у повідомленні Центру у Telegram.

"Росіяни поширюють фейк, що під час ранкової ракетної атаки було уражено штаб громадської оборони, який буцімто знаходився біля гуртожитку Академії ім. М. Бойчука. Насправді ж жодного штабу цивільної оборони біля гуртожитку немає, що підтверджують карти Google maps", - зазначають у РНБО.

При цьому оприлюднено сфальсифікований росіянами знімок місяця удару з посиланням на Google maps.

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Центр протидії дезінформації зауважує, що генеруючи такі фейки у фотошопі, ворог намагається виправдати свої підступні удари по цивільній інфраструктурі.

Удар по Києву 25 березня

Як повідомляв УНІАН, 25 березня російські війська запустили дві балістичні ракети по Києву з Криму.

Вибухи у місті пролунали майже одночасно з сигналом про повітряну тривогу. Наразі відомо, що від атаки постраждали 10 людей. В наслідок ракетного удару по столиці: у Печерському районі пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю і там наразі ще тривають рятувальні роботи; у Солом’янському районі пошкоджені два приватних будинки; у Дарницькому - падіння уламків на територію приватної забудови.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що у Києві ворог зруйнував частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (Печерський район).

"Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння уламків ракети, яку випустила російська федерація, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу", - йдеться у повідомленні на сайті.

Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу. Зауважується, що на місці працюють правоохоронні органи та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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