З початку доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів в районі проведення операції Об'єднаних сил дістав поранення один український воїн.

Як повідомили у штабі ООС, йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

З початку доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

В напрямку Верхньоторецького вони вели вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї.

Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, наголосили у штабі.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було поранено двох українських військових. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров'я воїнів - задовільний.

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Автор: Світлана Закелова