Міський голова Маріуполя не виключив, що росіяни у захопленому місті можуть провести заходи до 9 травня.

До Росії та окупованих територій вивезли понад 40 тисяч маріупольців.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко сказав під час брифінгу.

"Ми вже верифікували списки місцевих мешканців, яких росіяни примусово вивезли до себе в країну. Наразі це майже 40 тисяч населення. Наших громадян вивозять на окраїни росії, дають їм довідки переселенців, використовують їх на різних роботах. Бо там нікому працювати", – сказав він.

Водночас Вадим Бойченко розповів, що у самому Маріуполі окупанти залучають мешканців міста до різних робіт – розбирати завали, ховати загиблих мирних людей, яких вони самі і вбили: "Вже відомо, що від рук окупантів загинуло понад 20 тисяч мирного населення. Вони приховують свої злочини, бо розуміють, що назріває ще й інфекційна загроза, окрім гуманітарної".

Міський голова Маріуполя не виключив, що росіяни у захопленому місті можуть провести заходи до 9 травня.

"Вдумайтесь у цифри, вбито понад 20 тисяч мирних жителів лише за два місяця. Не можу сказати, до чого вони готуються, до 9 травня або ні. Все, що могли, вони вже зробили. Зруйнували передове місто, яке розвивалось. Путін вже перевершив Гітлера. Він може собою пишатися", – наголосив Вадим Бойченко.

Як відомо, з "Азовсталі" евакуювали 156 людей. ООН повідомила, що організація готова повторити операцію з евакуації цивільних осіб із "Азовсталі".

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