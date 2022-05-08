Загарбники перевіряють помешкання місцевих жителів, господарські будівлі, горища та підвали, заселяються в пусті будинки та заклади соціальної інфраструктури.

У селі Борова на Харківщині, яке наразі перебуває під контролем російських окупантів, російські війська проводять перепис побутової техніки.

Про це йдеться у повідомленні Борівської селищної ради.

"Станом на 8 травня 2022 року Борівська селищна територіальна громада залишається тимчасово окупованою російськими військами. Кількість живої сили та техніки окупантів постійно змінюється. Ворожими військами зайняті практично всі населені пункти громади. Якісь частини ворога проходять через громаду транзитом, інші окопуються і будують укріплення. Для мирних жителів таке зосередження ворожих військ несе значні безпекові загрози", - йдеться у повідомленні.

Загарбники перевіряють помешкання місцевих жителів, господарські будівлі, горища та підвали, заселяються в пусті будинки та заклади соціальної інфраструктури.

"Особливу увагу приділяють мисливцям, шукають і забирають мисливську зброю. Зафіксовані випадки, коли окупанти проводили перепис побутової техніки в окремих помешканнях: записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильових печей тощо. Яка мета такого "перепису", залишається лише здогадуватись", - зазначають у раді.

Попри відсутність бойових дій, окупанти несуть втрати важкої техніки.

"Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка вони вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла - два ворожих танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки", - йдеться у повідомленні.

На території громади вже тривалий час немає електрики, мобільного зв’язку, інтернету.

"Працюють деякі магазини та аптеки, але асортимент товарів дуже обмежений. Хліб возять із Сватового. З різних джерел надходить інформація, що РФ може готувати на окупованих територіях провокації та "постановки" 9-го травня. Просимо за можливості застерегти своїх рідних, які залишилися в окупації, від участі в масових заходах, щоб уникнути небезпеки", - зазначають у раді.

Нагадаємо, в Ізмаїлі пам'ятник Суворову обклали побутовою технікою.

Вас також можуть зацікавити новини: