Окупанти серйозно пожвавились на ділянках фронту у двох областях, - Трегубов

Окупанти нарощують тиск, застосовуючи тактику малих піхотних груп для прихованого проникнення.

У Сумській та Харківській областях, а також на Лиманському напрямку фіксується помітне пожвавлення російських загарбників. На цьому наголосив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє "Еспресо".

"Ворог активно нарощує свої зусилля, в першу чергу, через те, що інфільтрації стають більш ефективними: з'являється листя, трава, тобто з'являється можливість більш ефективно проникати в наші порядки за допомогою малих піхотних груп", - сказав він.

За словами речника, це основна тактика минулого року, і вона залишається основною, бо інших ефективних не існує, тож доводиться мати справу з цим.

Трегубов також зазначив, що у зоні відповідальності Угруповання об'єднаних сил спостерігається серйозне пожвавлення ворога на Сумщині, Харківщині та в частині Донеччини - на Лиманському напрямку. Росіяни активно намагаються просуватися, що становить певні проблеми.

"Розуміємо, що навесні зазвичай такі заходи стають більш ефективними, тому що більше можливостей для прихованого проникнення. Тому намагаємося тримати фронт, тримати власні стандарти щодо обсягів знищення російських інфільтрантів, але це непросто", - наголосив речник.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни, Збройні сили України просунулися в напрямку Слов'янська та Костянтинівки в Донецькій області.

В ISW зазначають, що українська оборона продовжує стримувати російські спроби захопити Костянтинівку. Так, російські війська, ймовірно, досягли східної околиці Костянтинівки, але південно-східна частина міста залишається спірною "сірою зоною".

Вас також можуть зацікавити новини: