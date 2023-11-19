Сили оборони України утримують позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Російські окупанти вели штурмові дії на кількох напрямках фронту, але їхні спроби виявилися безуспішними.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали 16 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів цих самих областей, а також Чернігівської та Миколаївської.

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В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони України було відбито сім атак.

"На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав", - повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили вісім атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що безуспішними були наступальні дії противника в східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони було відбито 26 атак ворога.

Крім того, на Мар’їнському напрямку російські загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські захисники відбили 22 атаки.

"На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили три атаки", - зазначили у Генштабі.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області, алеуспіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, з посиланням на геолокаційні кадри, зазначив, що російські окупанти продовжили наступ на Авдіївку Донецької області та мають незначне просування.

Так, за даними аналітиків, росіяни незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південно-східній околиці міста.

Водночас російські "воєнкори", зокрема заявляють, що російські війська контролюють 60% промзони, і що частина Авдіївського коксохімічного заводу все більше стає спірною "сірою зоною".

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