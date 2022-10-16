Окупанти вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі.

Під вечір російські окупанти вдарили по Марганецькій громаді Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Увечері окупаційні війська Російської Федерації з РСЗВ знову вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Попередньо - люди не постраждали", - сказано в повідомленні.

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Він зазначив, що інші райони області ворожих обстрілів не зазнали, без змін в регіоні залишається і радіаційний фон – в межах норми.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

У ніч на 16 жовтня окупанти били з "Градів" і важкої артилерії по Нікопольській і Марганецькій громадах області. Зокрема, по Нікополю випустили 40 снарядів, поранено чоловіка.

Ворог зосередився на захопленні Бахмута-Краматорська. Протягом минулої доби українські військові вкотре відбивали атаки противника на Іванград. Попередньо в британській розвідці повідомляли, що окупанти наблизилися на південь від Бахмута.

Як розповів радник ОП Олексій Арестович, повідомлення російських пропагандистів про нібито взяття під контроль низки населених пунктів на Бахмутському напрямку не відповідають дійсності. Це українські військові досить успішно провели контратаку.

Своєю чергою Генштаб ЗСУ звітує, що смертність серед поранених російських військовослужбовців досягає 50%.

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