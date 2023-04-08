У суботу, 8 квітня 2023 року, російські окупанти завдали ударів по Харківській області. Внаслідок обстрілів загинуло двоє осіб.

"Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі. Сьогодні внаслідок обстрілу смт. Дворічна, на жаль, загинули 2 чоловіків – 65 та 34 років", – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

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8 квітня на Харківщині на мінах підірвалися двоє людей. Один випадок стався у селищі Слобожанське, інший – на кладовищі в Ізюмі.

5 квітня на вибухових пристроях підірвалися підліток та 25-річний рятувальник. Обох госпіталізували.

Крім того, ворог не припиняє обстріли населених пунктів області. Так, 7 квітня окупанти вдарили по с. Борисівка Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 39-річний мирний мешканець.

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