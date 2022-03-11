Хлопця тримали у полоні кілька діб, з мішком на голові.

Поблизу Макаріва, що на Київщині, російські окупанти затримали юнака, помітивши у будинку військову форму його батька. Хлопця тримали у полоні кілька діб, з мішком на голові.

Про це повідомляє ТСН.

Юнаку вдалося втекти з полону. Зараз він вже знаходиться у безпеці, його звати Андрій Глазунов. Він розповів, як все це сталося.

На вулицю, де стоїть будинок хлопця, заїхала російська техніка. Окупанти почали так звану "зачистку". Вони заходили у будинки, забирали ноутбуки та телефони. "Освободітєлям" було важливо встановити, хто їх "зливає": хто публікує у мережі фото з російською технікою та кількістю окупантів.

У будинку юнака росіяни обнишпорили усе: гараж, машину, увесь перший поверх. А коли вони пішли на другий поверх, там на них чекав "сюрприз" - військова форма батька Андрія.

Окупанти розлютилися. Вони під конвоєм провели хлопця на центральну вулицю села. Далі на юнака чекала зустріч, як він розповів, з "кавказцями". Хлопцю натягнули на голову капюшон, його били. Потім його зачинили у погребі.

Хлопець не розумів, що з ним буде. Він зміг себе опанувати та не піддавався паніці. Після цього окупанти перевели його до сараю, де він перебував майже півтори доби. Увесь час вони намагалися тримати хлопця ближче до землі, щоб він не бачив переміщення техніки.

Наступного дня росіяни, які брали у полон юнака, поїхали. А ті окупанти, які залишилися у містечку, ніби й не знали про полонених. Тоді хлопець й інші, кого окупанти зачинили у сараї, вибили двері. Деякі полонені втекли, проте Андрій залишився.

Ближче до вечора він зрозумів, що йому вже час тікати. Хлопцю вдалося переговорити з двома росіянами, він їх переконав, що не є полоненим і просто йшов повз. Юнак обдурив окупантів, вони відвели його до родичів, після чого пішли. Своє визволення Андрій називає везінням.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що, як вдалося дізнатися розвідці, Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, аби звинуватити Україну.

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