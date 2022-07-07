Очікується збільшення артобстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів у прикордонні.

Через нарощування окупантами системи вогневого ураження на Сумському напрямку очікується збільшення артобстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів прикордоння.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, на Чернігівському, Сумському, Конотопському напрямках активність противника протягом тижня характеризувалася нанесенням авіаударів і обстрілами наших військ, у тому числі тих, які виконують завдання на кордоні.

"Противник здійснює нарощування своєї системи вогневого ураження. Так, протягом тижня ним було переміщено на Сумський напрямок батарею 152-мм самохідних установок "Гіацинт-Б" та "Градів" у напрямку Шостки. Надалі очікується збільшення артилерійських обстрілів позицій наших військ, населених пунктів прикордонних районів, а також проведення демонстраційних дій уздовж держкордону України", - зазначив Громов.

Ситуація на Сумщині:

6 липня 2022 року війська РФ обстрілювали Сумщину з мінометів, "Градів" і скидали бомби з безпілотників.

4 липня росіяни обстріляли Сумщину фосфорними та касетними снарядами.

3 липня 2022 року протягом дня РФ випустила по Сумщині понад 230 мін та снарядів різного калібру.

30 червня окупанти в черговий раз обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів і кулеметів.

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