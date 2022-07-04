Ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді.

Росіяни обстріляли ракетами Сумщину, внаслідок чого було пошкоджено школу.

Як повідомляє оперативне командування "Північ", о 13:07 з території РФ був здійснений обстріл Сумської області.

Зокрема, ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді.

"Пошкоджено приміщення школи. Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня", - зазначили в командуванні.

Як повідомляв УНІАН, у неділю росіяни випустили по Сумщині понад дві сотні снарядів, знову стріляли забороненими фосфорними та касетними боєприпасами.

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