На Донеччині відбито атаки в районі п’яти населених пунктів на Бахмутському напрямку і 5 населених пунктів на Авдіївському та Шахтарському напрямках.

У вівторок, 28 лютого 2023 року, Сили оборони України відбили атаки російських загарбників поблизу 10 населених пунктів у Донецькій області та трьох населених пунктів у Луганській області.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Супротивник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.

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Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли двох населених пунктів у Чернігівській області, а також сімох у Сумській області та 11 у Харківській області.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганської області. Успіху не мав", – додали у Генштабі.

Також окупанти здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області; Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка Донецької області.

"На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр і Біла Гора Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Ворожих обстрілів зазнали і райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ і Залізне.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області", – зазначили у Генштабі.

У Донецькій області окупанти обстріляли райони 12 населених пунктів.

При цьому на Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів, розташованих неподалік лінії зіткнення.

Протягом доби ворожі війська завдали по території України ракетного та двох авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі зазначили, що загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомив Генштаб ЗСУ, українська авіація 28 лютого завдала три потужні удари по місцях зосереджння російських окупаційних військ. Ворог протягом доби завдавав як ракетні, так і авіаційні удари.

Водночас на Бахмутському напрямку ситуація важка. Військовий 93-ї бригади "Холодний Яр" розповів про удари окупантів та накопичення ворогом живої сили на околицях міста.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський додав, що для штурму Бахмута ворог кинув у бій найбільш підготовлені підрозділи найманців з ПВК "Вагнера".

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