У чоловіка вилучили гранати Ф-1 та РГД-5.

В Одесі затримали іноземця з бойовими гранатами.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що правоохоронці затримали 40-річного чоловіка на одній з автозаправних станцій, куди він приїхав з гранатою Ф-1. Боєприпас був у нього в кишені. Ще одну гранату - РГД-5 - поліцейські вилучили під час обшуку житла, яке орендував зловмисник.

Зараз встановлюється походження боєприпасів, з якою метою чоловік їх зберігав і навіщо приїхав на АЗС.

Також, за даними поліції, він є обвинуваченим у справі про розбійний напад, скоєний в Одесі. На волі фігурант перебував через те, що суд раніше змінив йому запобіжний захід.

Наразі відносно нього відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, вибухівкою).

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов розповів, що російські окупанти готуються здійснити висадку десанту в Одесі та області.

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