Зазначається, що така поведінка окупантів є типовим сценарієм російської влади.

Російські загарбники почали зганяти студентів, які вчаться у ВНЗ на тимчасово окупованій території Запорізької області для "допомоги" автомобілістам, що застрягли у заторі на трасі до Криму після підриву Кримського мосту.

Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни подають це як ініціативу молоді. Проте "насправді всі псевдогромадські рухи по типу "Молодая гвардия" й інші окупаційні утворення, до яких окупанти записують молодь під різними приводами, отримали вказівку забезпечити масовку вздовж автошляху".

Зазначається, що така поведінка окупантів є типовим сценарієм російської влади. Загарбники імітують волонтерські рухи, вибори та інші процеси, притаманні розвинутим громадянським суспільствам.

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"В самої ж РФ жодного громадянського суспільства не існує, а всі "волонтери" фінансуються Кремлем й відповідають за масовку. Центр національного спротиву закликає місцеву молодь ігнорувати такі процеси й не руйнувати своє життя службою на окупантів", – йдеться у повідомленні.

Затори на окупованих територіях в напрямку Криму

Після того, як вранці 17 липня на Кримському мосту пролунав вибух, внаслідок якого було зруйновано частину автомобільного покриття, проїзд мостом росіяни вирішили перекрити. Як наслідок – утворилися багатокілометрові затори з боку Краснодарського краю.

Крім того, величезні затори виникли на окупованих територіях України. Росіяни ринули їхати на півострів через тимчасово захоплені населені пункти. Зокрема, корки фіксували на Таганрозькій трасі в напрямку Маріуполя (далі в напрямку Криму).

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