Таганрозька траса переповнена автівками.

"Таганрозька траса в напрямку Маріуполя (далі в Крим), до пункту перетину кордону з боку Московії – корка понад 10 кілометрів та стримко зростає. Прибувають "відпочивальники", що не потрапили в Крим. Початком транспортного колапсу задоволені. Далі буде", – написав він.

Кримський міст - що відомо про наслідки вибухів

Вранці 17 липня було зруйновано частину мосту через Керченську протоку, який окупанти побудували для забезпечення сполучення між півостровом та територією РФ. Після цього з боку Краснодарського краю РФ сформувалися багатокілометрові затори.

За повідомленнями російських пропагандистів, близько 50 тисяч російських "туристів", що потрапили в Крим до підриву, виявилися заблокованими там. Тепер вони можуть виїхати на власних авто тільки через зону бойових дій.

Ще на початку липня на Кримському мосту спостерігалися багатокілометрові затори з росіян, що їдуть на півострів "відпочити". Окупанти детально перевіряли всі авто на в’їзді, боячись підриву.

Аби виправити проблему, у Кремлі пропонували розпочати підвезення "туристів" в Криму десантними кораблями або через окуповані території.

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