Наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

Російські окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються покращити своє тактичне положення на Куп'янському напрямку. Проте рашисти отримують гідну відсіч.

У зведенні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00 зазначається, що протягом доби ворог завдав три ракетних удари по цивільних об'єктах у Запорізькій області. Також він здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог зберігає військову присутність, проте, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено, зауважили у Генштабі.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 11 населених пунктів Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони п'яти населених пунктів Харківської області та двох - Луганської.

"На Лиманському напрямку загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці, Червонопопівці і Діброві Луганської області, а також Тернах на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 17 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно шість населених пунктів на Донеччині.

"На Новопавлівському напрямку під вогонь окупантів потрапили Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області", - зазначили у Генштабі та додали, що на Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони семи населених пунктів Запорізької області та двох - на Дніпропетровщині.

Проте захисники нашої України дають рашистам "по зубах". Так, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Окрім цього, наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

Війна в Україні: останні новини

Як вже повідомляв УНІАН, ЗСУ "кладуть" окупантів сотнями. Сьогодні Генштаб поділився свіжими даними втрат Росії в Україні. Між тим, у Білорусі три батальйони отримали завдання висунутися на кордон з Україною. Під час навчань білоруські та російські війська відпрацьовують дії наступального характеру.

Проте мрії Путіна про наступ з Білорусі не сумісні з реальністю. Армія РФ у жахливому стані, рашисти втрачають сили та бажання воювати. Так, під Бахмутом самознищився російський полковник. Він отримував погрози від вищого керівництва.

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