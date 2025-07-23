Водночас американський лідер вважає, що Україна хоробро обороняється у війні з РФ.

Президент Дональд Трамп припустив, що не кожен долар, який США передали Україні, пішов на військову техніку. Про це він сказав на зустрічі із законодавцями-республіканцями у Білому домі, його слова передає телеканал Fox News.

"Байден роздав обладнання чи готівку на 350 мільярдів, гірше за техніку готівка. Тож колись ми хочемо про це дізнатися, правда ж? Але вони мали купити власне обладнання, хоча, знаєте, маю відчуття, що не кожен долар пішов на техніку", - наголосив американський лідер.

Своєю чергою Трамп додав, що українці хоробро захищаються та зможуть це робити і в майбутньому завдяки тому, що країни НАТО тепер купують американську зброю.

"Наші великі компанії виробляють найкращу військову техніку у світі і тепер вони продаватимуть її, а ті використовуватимуть. Навіть ті, хто проти війни, як і я, кажуть: "Ого, це непогано, це досить непогано". Отже, вони (українці - УНІАН) зможуть захистити себе, ми більше не будемо платити за це і я вважаю, це дуже важливим", - підкреслив президент США.

Допомога США для України - останні новини

Водночас 19 липня стало відомо, що Палата представників США схвалила продовження військової допомоги Україні. Член Палати Дон Бейкон заявив, що 353 конгресмени проголосували за, водночас 76 - проти. Зазначається, що така двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт про допомогу Україні HR4016 до Сенату.

Також CBS News повідомляло, що Дональд Трамп розглядає виділення нового фінансування для України. За даними видання, таке рішення може бути сигналом для Росії, яка завдає ударів по українських містах із застосуванням дронів та ракет.

За словами американських чиновників, президент США має у своєму розпорядженні 3,85 млрд доларів, що залишилися від президентських повноважень часів Байдена, тому ці гроші, можливо, стануть джерелом для підтримки України.

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