Проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях можливе лише як фейк, зазначив Данілов.

На тимчасово захоплених територіях України Російській Федерації не вистачає посіпак серед місцевого населення.

На окупованих землях "призначені" гауляйтери не можуть сформувати так звані "органи управління", написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.

"РФ не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких "референдумів" можливе виключно в режимі фейкових новин. Але не втрачаємо пильності - спостерігаються активні спроби ФСБ замість розгромленої "п’ятої колони" сформувати "шосту". Ці спроби приречені, як і ті, хто спокуситься на 30-ть російських срібняків. 2022 - не 2014", - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну і захопили низку населених пунктів на сході та півдні держави. Колаборанти заявили, що нібито хочуть провести псевдореферендуми про "приєднання" до РФ.

Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо на окупованій землі відбудеться "референдум", то для Москви будуть закриті можливості переговорів з Києвом.

Пізніше прес-секретар очільника РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що псевдореферендуми проводить не російська влада, а жителі захоплених населених пунктів.

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