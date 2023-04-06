Це стосується і зниклих безвісти солдатів.

Рідні полонених і зниклих безвісти солдатів можуть отримати грошові кошти від держави. За цими солдатами зберігаються регулярні виплати, а також винагорода пропорційно участі в бойових діях.

Такою інформацією поділився Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець у своєму офіційному Telegram-каналі. Омбудсмен написав: "За полоненими військовослужбовцями, відповідно до законодавства України, зберігаються виплати грошового забезпечення в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші його види з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, а також додаткова винагорода в розмірі до 100 тисяч грн пропорційно участі у бойових діях чи здійсненні заходів з відсічі та стримуванні збройної агресії".

Гроші виплачуються рідним військовослужбовців в порядку наступної черги:

Дружині або чоловікові. Якщо їх немає, то повнолітнім дітям, які проживають разом з солдатом;

Законним представникам (опікунам, піклувальникам) або усиновителям неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства, незалежно від їх віку);

Особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

Якщо хтось письмово відмовляється від виплати, його частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на отримання грошей.

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Рідні можуть отримувати грошове забезпечення і додаткову винагороду з дня потрапляння військовослужбовця в полон. Для цього необхідно оформити письмову заяву на ім'я командира (начальника, керівника) військової частини.

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я, по батькові та реєстрацію місця проживання(перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (при відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копія документа, що посвідчує реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу та мають відмітку в паспорті, плюс копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Командир військової частини розглядає подані документи протягом 15 днів. Потім він приймає рішення про виплату або відмову, а заявнику повідомляють про результати в електронній формі. Якщо видачу коштів не схвалили, то повинна бути вказана причина. У разі відмови через відсутність певних документів заявку дозволяється подати повторно. Негативне рішення також можна оскаржити в судовому порядку.

Полонені українські військовослужбовці: остання інформація

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