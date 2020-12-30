Протягом 29 грудня проросійські найманці сім разів порушили режим тиші: усі обстріли лунали у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».
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Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельське та Авдіївка – підствольні гранатомети.
«На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надали адекватну відповідь. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться у повідомленні штабу.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає.
З початку цієї доби бойовики вже встигли порушити досягнуті домовленості один раз – біля Авдіївки з ручного протитанкового і підствольного гранатомета.
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