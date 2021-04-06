Обоє військових загинули від снайперського вогню.

На фронті під час обстрілу з боку бойовиків загинули двоє українських військових - Владислав Мороз та Віктор Гелебрант.

"Захищаючи честь і незалежність нашої держави на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув один із її синів - молодий, сильний духом наш земляк Владислав Анатолійович Мороз", - йдеться на сайті Монастирищенської міської громади.

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Як повідомляється, загиблий, житель села Халаїдове проходив службу за контрактом. 5 квітня внаслідок обстрілу позицій українських захисників від снайперського вогню загинув від кульового поранення поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області.

У Владислава залишились батьки та сестра.

Про смерть Віктора Гелебранта повідомила прес-служба 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Як повідомляється, молодший сержант Віктор Гелебрант загинув в результаті пострілу в голову. Боєць перебував на бойовому чергуванні. Йому було 49 років.

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Автор: Катерина Лиманська