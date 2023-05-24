За його словами, росіяни не можуть почуватися у безпеці, поки їхня країна веде злочинну війну.

Прориви будуть й у інших прикордонних областях Росії, поки злочинний режим Путіна не завершить війну проти України. Безпечно себе не почуватимуть росіяни у кожному куточку РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

"Брянська, Курська, Воронезька область та інші краї – вони не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, які проти того режиму, звичайно, вони можуть у будь-якій точці РФ вставати на протести. Більш того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги", – заявив Данилов.

Що передувало

Данілов зробив цю заяву на тлі операції РДК та легіону "Свобода Росії " в на території РФ. Як повідомляв УНІАН, 22 травня бійці цих підрозділів почали операцію на території Бєлгородської області Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що метою повстанців проти путінського режиму є, зокрема, створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. При цьому він наголосив, що участь у операції беруть винятково росіяни.

Самі бійці заявили, що хотіли створити демілітаризовану зону між Росією та Україною, знищити силовиків, які служать путінському режиму, а також показати народам Росії, що створення осередків опору і боротьба з режимом можливі.

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