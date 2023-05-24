Є одне влучання у місті, але влада запевняє, що обійшлося без постраждалих.

В ніч на 24 травня російський Бєлгород знову потерпав від невідомої "бавовни". Місто атакували безпілотники з вибухівкою.

Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, вночі невідомий безпілотник скинув вибуховий пристрій на проїжджу частину. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є ушкодження легкового автомобіля. Вибухотехніки та оперативні служби працювали на місці.

За кілька хвилин Гладков повідомив, що над Бєлгородським районом система ППО збила БПЛА. Постраждалих нібито немає. Наслідки уточнюють оперативні служби.

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Тривожно у Бєлгороді - останні новини

22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" здійснили рейд в Грайворонський район Бєлгородської області. В ГУР заявили, що на російській території діють тільки громадяни РФ.

Самі бійці заявили, що хотіли створити демілітаризовану зону між Росією та Україною, знищити силовиків, які служать путінському режиму, а також показати народам Росії, що створення осередків опору і боротьба з режимом можливі.

Західна преса підтвердила, що українські військовослужбовці не проникали на територію РФ під час прориву кордону.

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