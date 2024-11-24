Також повідомляється, що найбільшу загрозу зараз становить ситуація в районі Курахового, оскільки окупанти там просуваються дуже швидко.

Україна втратила понад 40% території в Курській області РФ, яку вона захопила в результаті раптового вторгнення в серпні, оскільки росіяни організували хвилі контратак.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене військове джерело в Генштабі. Джерело зазначило, що росіяни розмістили 59 тис. солдатів у Курській області відтоді, як ЗСУ увірвалися туди на початку серпня і стрімко просунулися, заставши Кремль зненацька.

"У кращому разі ми контролювали близько 1376 кв км, тепер, звичайно, ця територія менша. Противник посилює свої контратаки", - зазначило джерело.

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"Зараз ми контролюємо близько 800 кв км. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки буде доцільно з військової точки зору", - додало військове джерело.

Військове джерело додало, що більшість північнокорейських військ, відправлених у Курську область, продовжують проходити підготовку.

Крім того, джерело видання розповіло, що найбільшу загрозу зараз становить ситуація в районі Курахового, оскільки окупанти просуваються туди зі швидкістю 200-300 м на день і змогли прорватися в деяких районах.

Як зазначило видання, Курахове є трампліном до логістичного центру Покровськ у Донецькій області.

За даними джерела, наразі проти України воює приблизно 575 тис. російських солдатів, і РФ має намір збільшити цю кількість до 690 тис.

Reuters зазначив, що влада РФ не розкриває, яка кількість людей воює в Україні.