Армія РФ не може пристосуватися до темпу на полі бою.

Українська операція в Курській області показала, що несподіванки на війні знову повернулися. Заступник редактора The Telegraph Домінік Ніколс аналізує українську тактику, розповідає, чого намагається досягти Київ.

Журналіст вказує, що наразі війська Києва утримують близько 1000 кв. км території всередині Росії. За останні сім днів вони захопили більше території, ніж Росія за останній рік. Кремль був вимушений оголосити надзвичайний стан у Курській і Бєлгородській області.

"‎Москва залишила більшу частину кордону без охорони – приголомшливо дурне і самовпевнене рішення. До того ж українці знають, що російська армія найбільш слабка, коли їй доводиться швидко реагувати. Улюблена Кремлем жорстка модель керівництва згори донизу, що уповільнює ухвалення рішень і перешкоджає самостійному мисленню і діям, знає тільки масу і виснаження"‎, – йдеться в огляді.

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Автор підкреслює, що армія РФ не може пристосуватися до темпу на полі бою. За його словами, тактика України і несподіванка, з якою її було застосовано, може не протриматися й тижня, але це й не потрібно. ЗСУ вже довели, що такі речі можна зробити і можуть використати досвід на інших напрямках.

Журналіст розповідає, що у вказаному випадку сухопутні війська Києва діють, як морська ударна група, що має змогу завдавати удари вздовж та впоперек узбережжя. Противник ніколи не знає точно, де буде наступний удар. Це дієвий спосіб для України тримати Росію в напрузі.

Путіна також має турбувати те, що Україна продемонструвала здатність застосовувати маневр з використанням комбінованих озброєнь, за якого танки, піхота, інженери можуть діяти узгоджено і не перетворюватися на "безладну кашу". Оглядач підкреслює, що це додасть впевненості не тільки київським військам і всьому українському суспільству, а й західним спонсорам. Вони зможуть побачити віддачу від своїх інвестицій у військову техніку.

Якщо показати, що російську армію можна перемогти в польових умовах, то на тлі дедалі гучніших закликів до переговорів Україна може спланувати ще одну раптову атаку і тим самим посилити свої козирі.

Українська операція в Курській області

Українські збройні сили продовжують розширювати зону присутності в Курській області. ЗСУ, крім міста Суджа, за останні дні взяли під свій контроль Любимівку і Свердликове, і впритул наблизилися до Коренево і Мартинівки.

Росія перекинула кілька тисяч солдатів з окупованої території України, щоб протистояти несподівано успішному українському наступу в Курській області. Поки невідомо, скільки військ перекидає Росія, але джерела повідомили, що кілька підрозділів розміром з бригаду, що складаються не менше ніж з 1000 військовослужбовців кожне, перемістилися в Курську область.

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