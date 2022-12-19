Енергопостачання відключено в трьох районах області.

Через атаку російських окупантів іранськими дронами-камікадзе в трьох районах Київської області відсутнє енергопостачання. Спостерігаються також перебої зі зв'язком. В результаті ударів поранення отримали троє людей.

Такою інформацією поділився голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону. Він дав наступний коментар: "Наслідки досить серйозні, у нас є постраждалі, три людини. У нас є пошкоджені приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Можу констатувати, що дуже добре відпрацювала наша ППО... Майже все, що летіло, було збито, але не на 100%"

За словами Кулеби, в Київській області склалася непроста ситуація з енергозабезпеченням. Через атаку світла немає в трьох районах регіону. А ще можуть спостерігатися проблеми з мобільним зв'язком.

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"Наслідки атаки суттєві для Київської області. Обухівський, Вишгородський, Бучанський райони зараз відключені від електропостачання. Заживлена виключно критична інфраструктура", — додав Кулеба.

Голова Київської ОВА нагадав, що в області діють "Пункти незламності". У них можна випити гарячого чаю і зарядити гаджети.

Окупанти атакували столицю іранськими дронами-камікадзе: що відомо

Вночі, 19 грудня, рашисти вдарили по Києву баражуючими боєприпасами Shahed. Всього ворог випустив 23 безпілотника, 18 з яких збили.

Метою противника були об'єкти критичної інфраструктури. В один з них окупанти поцілили, після чого на Київщині задіяли аварійні відключення енергопостачання.

Через удари також були пошкоджені приватні будинки і дорожнє полотно. Поранення отримали троє людей.

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