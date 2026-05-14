Бензину та дизелю поменшає: українські та іранські дрони обвалили світову нафтопереробку

Війни в Україні та Ірані стала найбільшим ударом по нафтопереробній галузі з часів Covid-19.

Атаки на нафтопереробні заводи, пов’язані з російсько-українською війною та війною на Близькому Сході, вивели з ладу майже 9% світових потужностей з переробки нафти протягом останніх місяців, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що війна в Ірані не лише призвела до скорочення постачання енергоносіїв через блокування Ормузької протоки, але й стала найбільшим ударом по нафтопереробній галузі з часів пандемії у 2020 році.

Журналісти пояснюють, що пошкодження НПЗ та дефіцит нафти внаслідок бойових дій призвели до скорочення обсягів переробки "чорного золота" та змусили НПЗ використовувати його запаси. Генеральний директор компанії TotalEnergies Патрік Пуянн 29 квітня повідомив, що з запасів було вилучено близько 500 мільйонів барелів нафти, додавши, що ця цифра може зрости до мільярда барелів.

За даними галузевого аналітичного агентства IIR, станом на 7 травня через бойові дії було зупинено нафтопереробні потужності обсягом 3,52 мільйона барелів на добу. Серед постраждалих нафтопереробних заводів – найбільший у Саудівській Аравії завод "Рас-Танура" потужністю 550 000 барелів на добу. Два з трьох нафтопереробних заводів Кувейту – Mina Al-Ahmadi та Mina Abdullah – були атаковані безпілотниками. Внаслідок атак обидва НПЗ, а також найбільший у Кувейті завод Al-Zour потужністю 615 000 барелів на добу знизили обсяги переробки "чорного золота".

Генеральний директор Saudi Aramco Амін Нассер уточнив, що завод "Рас-Танура" вже відновив роботу, хоча деякі його підрозділи проходять технічне обслуговування.

У свою чергу, російсько-українська війна призвела до скорочення обсягів нафтопереробки на 1,42 млн барелів на добу. Розрахунки Reuters свідчать, що атаки українських дронів на російські НПЗ з січня по травень 2026 року призвели до зупинки потужностей, які могли б переробити 700 тисяч барелів нафти на добу.

За даними аналітиків JPMorgan, дефіцит нафти в Азії та Європі призвів до скорочення обсягів переробки на нафтопереробних заводах приблизно на 3,8 млн барелів на добу.

Міжнародне енергетичне агентство очікує, що обсяги переробки на нафтопереробних заводах у Перській затоці в цьому році впадуть до 8,7 млн барелів на добу, що на 900 000 барелів на добу менше, ніж у 2025 році. Агентство також знизило свій прогноз щодо обсягів переробки російської нафти у 2026 році, оцінивши їх у другому кварталі на рівні 4,8 млн барелів на добу проти приблизно 5,2 млн барелів на початку цього року, через наслідки ударів українських дронів.

Війна на Близькому Сході та удари України по НПЗ

Однією з цілей іранських атак під час бойових дій на Близькому Сході стали нафтопереробні заводи країн Перської затоки, а також нафтоекспортна інфраструктура. Зокрема Тегеран на початку квітня пошкодив нафтопровід "Схід-Захід", яким Саудівська Аравія експортувала нафту в обхід Ормузької протоки, та інші об’єкти у королівстві.

Тим часом Сили оборони нарощують удари по російських НПЗ. Зокрема, після візиту українських "пташок" на російський НПЗ у місті Перм підприємство зупинило свою роботу орієнтовно на кілька тижнів.

