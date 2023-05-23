Бійці зауважили, що міф про "захищену та сильну" Росію вкотре зруйновано.

Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили про продовження "звільнення" Бєлгородської області РФ.

Як зазначається у заяві легіону, операція на території Росії триває. Є неабиякі успіхи. Окупанти в паніці.

"Легіон та РДК продовжують звільняти Бєлгородську область! Армія РФ нічого не змогла протиставити групі патріотів-добровольців, які взяли до рук зброю і не побоялися у відкриту піти проти режиму Москви за вільне майбутнє Росії", - йдеться у заяві.

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Бійці зауважили, що їм вдалося вкотре зруйнувати міф про те, що росіяни у безпеці, а РФ сильна. Все це виявилося ілюзією, нав'язаною владою.

"Резервів у РФ для реагування на військові кризи немає - усі військовослужбовці мертві, поранені чи в Україні. РФ абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але переважно відбувається стихійна втеча", - йдеться у повідомленні.

Операція під Бєлгородом

Вчора збройні загони російських громадян-противників путінського режиму атакували прикордонний пункт "Грайворон" на кордоні Сумської та Бєлгородської областей. Їм вдалося просунутися вглиб російської території і підійти до райцентру Грайворон, по дорозі зайнявши невеликі села.

Паніка та тривога в регіоні триває й сьогодні. Стало відомо, що російський кордон в Бєлгородської області продовжують атакувати повстанці.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляє, що в цьому районі триває "зачистка території" силами військових.

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