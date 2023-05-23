Ситуація в Бєлгородській області продовжує розвиватися.

Російський кордон в Бєлгородської області продовжують атакувати повстанці. Про це повідомляє прокремлівський телеграм-канал Shot з посиланням на свої джерела.

"Нові невеликі групи українських диверсантів прямо зараз продовжують підтягуватися до Козинки (атаковане вчора село на кордоні – УНІАН) з боку кордону. Російські силовики ведуть з ними бій. Також ППО працює по дронах-розвідниках, які запускають ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв, що в цьому районі триває "зачистка території" силами військових. При цьому він закликав місцевих жителів, які виїхали вчора, поки не поспішати з поверненням назад. Нових заяв про зміну обстановки він не робив.

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Ситуація на кордоні з Бєлгородською областю

Напередодні збройні загони, що складаються з російських громадян-противників путінського режиму, атакували прикордонний пункт "Грайворон" на кордоні Сумської та Бєлгородської областей. Їм вдалося просунутися вглиб російської території і підійти до райцентру Грайворон, по дорозі зайнявши невеликі села.

Російська влада почала у відповідь "контртерористичну операцію", в ході якої спробувала знищити своїх громадян, які підняли збройну боротьбу проти режиму. Правда, як з'ясувалося, реакція російського командування була панічною і не цілком адекватною.

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