Папа Франциск закликав світових лідерів шукати мирний шлях вирішення ситуації в Україні.

Папа Римський Франциск поновив молитви за мир в Україні на тлі напруженої ситуації на російсько-українському прикордонні.

Про це інформує видання Pope News.

Папа Франциск закликав світових лідерів шукати мирний шлях вирішення ситуації в Україні і довкола неї у зв’язку з появою у ЗМІ інформації, що Росія може вторгнутися "у будь-який момент".

"В той час як більшість західних країн закликають своїх громадян покинути Україну, Папа Франциск поновив свої молитви за цю східноєвропейську державу", - пише видання.

Виступаючи у неділі на площі Святого Петра, Папа сказав, що новини щодо ситуації в Україні "дуже тривожними". Папа Римський закликав усіх на мить помолитися у тиші заради миру в Україні.

"Новини, які надходять із України, дуже тривожні. Я довіряю заступництву Діви Марії та совісті політичних лідерів усі зусилля в ім'я світу. Помолимося у тиші", - відповів папа Франциск.

Як писав УНІАН, у січні Папа Франциск назвав повномасштабне вторгнення Росії до України "безумством" і закликав продовжувати дипломатичні зусилля у "нормандському форматі".

Загроза нападу РФ на Україну

Напередодні, 11 лютого, Джо Байден у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що атака росіян на Україну може статися "найближчими днями". Американський президент попередив главу Кремля Володимира Путіна про "швидку відповідь" на наступ.

11 лютого у зв’язку з високим ризиком бойових дій низка країн закликали своїх дипломатів покинути Україну.

Радник президента США Джейк Салліван того ж дня припустив, що вторгнення Росії може початися з ракетних ударів, і порадив американцям услід за Байденом вилетіти з України протягом найближчих 48 годин.

Росія назвала озвучені прогнози США "нагнітанням ситуації" та "відвертою дезінформацією".

За даними Міноборони, Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових. Захід побоюється, що ці війська РФ спробує залучити до повномасштабного наступу на Україну вже взимку.

США спільно з ЄС та Британією розробляють інструменти стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

Вас також можуть зацікавити новини: