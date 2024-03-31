За словами командувача Сухопутних військ, на Київському напрямку були задіяні найбільш мобільні і боєздатні підрозділи десантних військ армії РФ.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну на Київському напрямку були застосовані найбільш мобільні і боєздатні підрозділи десантних військ збройних сил Російської Федерації. Про це в ефірі телемарафону розповів генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ Олександ Павлюк.

За його словами, ці військові мали чіткі плани по швидкому переміщенню та захопленню важливих об'єктів.

"Вони зустріли неочікуваний опір, професійний опір, і всі їхні темпи наступу були призупинені, і вони на ходу вимушені були міняти свої плани. А так, якщо б цього не було, швидкий наступ, швидке просування в адміністративну зону Києва, захоплення урядових приміщень, підняття російського прапору і проведення параду в Києві. Такі плани в них були, і повірте мені, вони були б здійснені, якщо б не наш супротив", - сказав військовий.

Він зазначив, що це стосується і всіх небайдужих, які взяли зброю, записалися в територіальну оборону, сформували добровольчі підрозділи. При цьому чи не головним завданням ворога було захоплення аеродрому "Гостомель". Зокрема, за словами Павлюка, летовище атакували десантники, туди зайшли дві групи по 20 гелікоптерів, як ударних, так і транспортних.

"Одна рота обороняла, Національна гвардія, і то вона була акумулятована більше строковиками, так як основні підрозділи були в цей час на сході, виконували боєзадачі. Але вони зуміли дати перший гідний опір, збили десь 4 гелікоптера, 2 пошкодили, зав'язали стрілецький бій, але перевага і професійність тих, що атакували, була набагато вища, і наші змушені були відступити. Але змогли викликати вогонь артилерії, і весь десант, який в цей час вже зумів висадитися, був знищеним чітким вогнем трьох артилерійських батарей", - розповів Павлюк.

Він також додав, що злам російського наступу на Київ і Київщину відбувся 19-20 березня під час оборони населеного пункту Мащун.

"Це той плацдарм, який захопили росіяни, який був величезною загрозою для міста Київ. Якщо вони б змогли розвинути свій наступ, то вже ми боролися б безпосередньо за вулиці Києва. Але нам вдалося тоді підірвати дамбу, змити всі мости, які вони вистроїли, для того, щоб перекинути основні сили і знищити той підрозділ, який захопив плацдарм. І в принципі це зупинило останню спробу для того, щоб проводити наступ. Ресурсів для продовження додатково не було, тому що вони були всі стянуті на сході", - зазначив військовий.

Річниця визволення Київської області

Заступник глави Національної поліції Андрій Нєбитов у другу річницю визволення Київської області озвучив кількість зниклих безвісти. За його словами, після деокупації в Бучі Київської області знайшли 422 убитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл.

При цьому ці цифри не є остаточними, є зниклі безвісти, їхній розшук триває. Такими вважаються 514 жителів Київської області.

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