За словами американського чиновника зі сфери оборони, за останню добу до України надійшло 13 поставок зброї з семи країн.

Санкції проти Росії починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі, зокрема, російській армії важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на брифінгу, повідомляє Пентагон.

"Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою тупих (некерованих – ред.) бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Ми вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про електронні компоненти, вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси", - зауважив він.

За словами американського чиновника зі сфери оборони, за останню добу до України надійшло 13 поставок зброї з семи країн.

За його словами, в Україну вже доставили 85 гаубиць із 90 обіцяних, а також 110 тисяч снарядів до них. Українські військові проходять навчання з користування новою зброєю.

Російські військові, за словами американського чиновника, не дуже просунулися в Україні за останні 24 години. Він також сказав, що в Пентагоні не бачать ознак того, що Росія може мобілізувати більше сил, "незалежно від 9 травня".

Напередодні британська розвідка повідомляла, що в Росії серйозно зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому вона використовує для бомбардувань застарілі ракети і бомби.

Натомість в українському Міноборони зазначили, що Росія вистріляла по Україні приблизно половину наявних ракет, але ще має потужності і певний запас комплектуючих, щоб виготовляти нові.

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