Російський політик і правозахисник Лев Шлосберг попередив про можливість російських провокацій на Донбасі.

Росія найближчим часом не піде війною проти України, проте може вдатися до кривавих провокацій на окупованих територіях Донбасу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив російський політик і правозахисник Лев Шлосберг.

"На мою думку пряме військове вторгнення на неконтрольовані Росією території, тобто за межі "Л/ДНР", неможливе. Неможливе політично, і розуміння цієї неможливості робить небезпечними можливі провокації на території так званих "Л/ДНР". Там може статися дуже серйозна провокація, у відповідь на яку можуть відбутися якісь небезпечні дії", - сказав Шлосберг.

Також він переконаний у важливості того, щоб російський парламент не ухвалив звернення до Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" державами, як це пропонують комуністи в Держдумі РФ.

"Якщо російський парламент ухвалить це звернення, то це буде фіксація відчуження українських територій, що небезпечно для України. Але і для Росії це теж небезпечно, оскільки тягне за собою знищення Мінських угод, на виконанні яких наполягає Росія і які за 6 років не реалізовані", - сказав Шлосберг.

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Політик додав, що Росія зараз пропонує США і Європі повернутися до переділу Європи, до Ялтинської конференції 43 року: "Повернутися в 1943 рік до переговорів про геополітичний розподіл світу". І щоб такі переговори відбулися, зазначає він, Росія вдається до погроз і шантажу, зокрема погроз вторгненням в Україну.

Як повідомляв УНІАН, у російській Держдумі наступного тижня обговорять ініціативу комуністів про визнання окупованих районів Донбасу - так званих "ДНР" та " ЛНР".