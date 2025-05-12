Україна завжди підтримує дипломатію, зауважив президент.

Росія досі не відповіла на пропозицію прямої зустрічі президента Володимира Зеленського та правителя РФ Володимира Путіна у Туреччині. Таку заяву український президент зробив у вечірньому відеозверненні.

"Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва весь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що американський лідер Дональд Трамп повністю підтримує таку зустріч. Україна хотіла б, щоб президент США знайшов можливість бути у Стамбулі.

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"Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру, Разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала", – додав він.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Виступаючи перед пресою в ніч проти 11 травня московський правитель Путін вчергове видав порцію маніпуляцій в контексті війни проти України. Він звинуватив Україну в зриві перемовин, що велися в 2022 році в Туреччині, та запропонував їх відновити. При цьому він зажадав відсутності попередніх умов.

Український лідер Володимир Зеленський прямо сказав, що поїде до Стамбула 15 травня і чекатиме там на Путіна особисто. Багато хто вважає, що диктатор навряд чи наважиться на цю зустріч.

До речі, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість візиту до Туреччини. На можливість долучення до переговорів очільника Білого дому вже відреагував Зеленський. Він зауважив, що "всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути там із Україною".

"Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні", – додав президент.

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