За даними ЗМІ, російська делегація полетіла на консультації в РФ.

Переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все, завтра не продовжаться. Російська делегація полетіла "думати".

Про це пише Telegram-канал "УП. Off the record".

"Скоріш за все, продовження переговорів завтра не буде. Росіяни полетіли думати", - пише канал з посиланням на власні джерела.

Перемовини у Стамбулі

Сьогодні вранці в Стамбулі проходив новий раунд переговорів між Україною і РФ. Серед членів української делегації, які знаходились безпосередньо за столом переговорів, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони Олексій Резніков, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, голова делегації України в ТКГ Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров і заступник Міністра закордонних справ Микола Точицький і заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Це перша очна зустріч сторін з 7 березня, коли пройшли переговори в Брестській області Білорусі. Після цього делегації постійно спілкувалися по відеозв'язку.

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