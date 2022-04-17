Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови окупанта, який розповідає про звірств проти мирного населення.
В новому оприлюдненому аудіо військовий, мобілізований росіянами з так званої "ЛНР", розповідає дружині про жорстоке вбивство українки окупантами.
Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, її брат нібито служить в полку "Азов".
"Там баба лежить якась, башка прострелена, лежить, сіпається. Я кажу: "Що це за х**ня?", а вони мені кажуть, коротше, типу в неї брат в "Азові" щось це саме... І вона тут, коротше, почала х**ню коротше якусь пороти", - каже він.
Російські окупанти вбили жінку з особливим цинізмом, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханне тіло. Вояк нібито був обурений поведінкою "колег", але не завадив військовому злочину.
"Коротше, вони її розстріляли. Вона ще лежить, сіпається, у голові дірка... Покликали ще, він ще раз стрільнув, вона ще лежить-сіпається, він ще раз стрільнув... Все, кажу: "Їй пі**а. Ви її хоч закопайте", - каже він.
СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб надалі притягнути всіх винних до відповідальності.