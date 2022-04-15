На записах СБУ окупант зізнається дружині, що РФ бомбить село на кордоні з Україною.

Росія сама обстрілює свої прикордонні населені пункти, щоб потім звинуватити в цьому українських військових.

Про це свідчить чергове перехоплення телефонних розмов, опубліковане Службою безпеки України.

На одному з них окупант обговорює з дружиною вчорашній "обстріл" села Климове Брянської області.

"Це наші херачать", - пояснює окупант, який зараз знаходиться в Донецькій області. На питання дружини, навіщо так робити, він відповідає просто: "Так треба. Так роблять для того, щоб типу х*хли провокують. І ось тому потрапляють".

Він також зізнається, що подібна практика застосовувалася Росією під час Чеченської війни.

"Квартири підривали в Москві, типу, що це терористи. Насправді це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна, – ред.) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Климового" - додає він.

Примітно, що окупант після такого нібито вирішив написати відмову від подальшої участі у війні проти України.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Росія продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України.