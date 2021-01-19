Журналіст Сергій Гармаш вважає, що ця провокація була приурочена до візиту до Києва нового головуючого в ОБСЄ - міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Журналіст Сергій Гармаш заявляє, що представники ОБСЄ, прагнучи догодити Російській Федерації, допустили на засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи невідомих "радників" контрольованих Росією бойовиків.

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Про це Гармаш, який на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи представляє окремі райони Донецької області, повідомив у Facebook.

"ОБСЄ перевершила себе в прагненні догодити РФ. Це вже не суб'єктивізація ОРДЛО, це вже суб'єктивізація та закріплення в дипломатичному процесі "ДНР"-"ЛНР"!", - написав журналіст.

Зокрема, він звернув увагу, що вранці ставленик Росії на окупованому Донбасі Родіон Мірошник в соцмережах заявив, що в мінському переговорному процесі візьмуть участь якісь "громадські радники від ЛНР та ДНР".

У зв'язку з цим Гармаш зазначив, що таких слів із трьох букв як "ДНР або ЛНР" у Мінських угодах немає.

За його словами, коли під час відеоконференції на моніторах з'явились віконця з новими людьми (поруч із представницею окупантів Михайловою сиділи ще двоє осіб), українська делегація запитала у координатора підгрупи від ОБСЄ П'єра Мореля, хто ці люди, але Морель почав пояснювати, що на переговорах нібито "не прийнято ставити питання статусу учасників".

"Дивні переговори, якщо вони ведуться незрозуміло з ким. Ну, ок. Тоді Андрій Костін (представник України в політичній підгрупі) запитав посла Мореля, хто ухвалив рішення про включення цих людей до закритого дипломатичного процесу. Посол не зміг відповісти й на це запитання", - зазначив Гармаш.

"Таким чином, профанація Мінських переговорів щодо Донбасу доведена ОБСЄ до повного апофеозу", - вважає Гармаш.

"Ми не зірвали процес, враховуючи, що ця провокація, швидше за все, була приурочена до візиту до Києва нового головуючого в ОБСЄ - міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде. Але післязавтра на нас, судячи з усього, очікує бурхливе засідання ТКГ", - підсумував Гармаш.

Засідання ТКГ 19 січня 2021

Сьогодні, 19 січня, в режимі відеоконференції відбулось засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

На засіданні представники України в ТКГ закликали Росію розблокувати процес обміну утримуваними особами.

Також українська делегація запропонувала розробити проект "Плану спільних кроків" щодо врегулювання ситуації на Донбасі з урахуванням пропозицій усіх сторін та модератора політичної підгрупи від ОБСЄ П'єра Мореля.

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Автор: Віталій Саєнко