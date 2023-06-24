Терорист заявив, що обрана Пригожиним стратегія швидкого ривка на Москву, хоча й гранично ризикована, але вражає сміливістю і має шанси на успіх.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін проаналізував ситуацію навколо заколоту в РФ, організованого ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Саме в цей момент найманці Пригожина рухаються в бік Москви.

У своєму Телеграм-каналі бойовик Стрєлков вказав, що обрана Пригожиним стратегія швидкого ривка на Москву, хоча і гранично ризикована, але вражає сміливістю і має шанси на успіх.

Він прогнозує, що закріпившись в Ростові і відволікаючи на себе увагу вагнерівці змогли б "кинути в рейд на Москву найбільш боєздатні ударні підрозділи". Їх завданням було б, обходячи всі великі центри і намагаючись не вплутуватися в бої з місцевими гарнізонами, "рватися в Москву і будь-що-будь швидше її досягти".

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Далі – розрахунок робиться на паніку і втечу всіх вищих чиновників і взяття влади. Як наслідок Пригожину залишиться тільки приймати чергу тих, хто рветься, терміново йому присягнути "чиновників усіх рангів, що раптово прозріли", і урочисто в'їхати в Кремль – аналізує Гіркін.

Російський терорист зазначив, що у цієї стратегії є всього дві уразливості: можливість зіткнення з боєздатними і не охочими здаватися відносно великими частинами до підходу до Москви та неминучі в цьому випадку проблеми з постачанням ударного угруповання.

І тут стратеги "Вагнера" знову "вгадали" рішення - "окопатися" частиною сил у Ростові та залучити туди зусилля тих, хто ще готовий боротися (хоч би на рівні намірів) за Кремль – зазначає Гіркін.

Підсумовуючи свою "аналітику", терорист віддав належне блискуче-зухвалому "набігу" Пригожина. "Спрацює задум чи ні – дізнаємося, можливо, вже на початку наступної доби", - закінчив Гіркін.

Військовий заколот Пригожина: все що потрібно знати

Вчора, 23 червня, Євген Пригожин заявив, що армія РФ обстріляла ракетами бійців його ПВК за наказом Міністра оборони Шойгу і Головнокомандувача ЗС РФ Герасимова.

Пригожин оголосив, що він буде мстити Шойгу і повів свою армію в бік Москви "зупиняти" військове керівництво Росії. Після захоплення військових об'єктів у Ростові-на-Дону вагнерівці почали діяти у Воронежі, який і відкриває дорогу на Москву.

На цьому тлі з'явилися повідомлення, що Путін разом з деякими урядовцями втік з Москви в бік Петербурга. Його літак зник з радарів на кордоні Тверської і Новгородської областей.

Джерело повідомляє, що російський диктатор Путін хоче уникнути битви за Москву, тому планує "точково" ліквідувати Пригожина, а найманцям "ПВК Вагнера" пообіцяти амністію.

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