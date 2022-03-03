Володимир Зеленський закликав іноземців приїхати в Україну і вступати до Інтернаціонального легіону територіальної оборони.

Перші з 16 тис. іноземних добровольців вже їдуть захищати Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.

"Україна щоденно отримує зброю від наших партнерів. Від справжніх друзів. Щоденно все більше і більше потужної зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть в нашу державу. Перші з 16 тисяч. Вони їдуть захищати свободу. Захищати життя. Для нас. Для всіх. І це буде успішно. Я впевнений", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Зеленський закликав іноземців приїхати в Україну і долучитися до боротьби проти російських військ.

Згідно з положенням про проходження військової служби у Збройних силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом президента від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей можна звертатися до аташе з питань оборони посольства України у державі особи, яка хоче стати на захист України.

Президент запровадив з 1 березня безвізовий режим для іноземців, бажаючих вступити до інтернаціонального легіону оборони України. Безвіз вводиться тимчасово на період дії воєнного стану.