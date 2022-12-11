Колаборант залюбки брав участь у пропагандистських роликах, знищуючи державні символи.

Українські воїни "задвохсотили" 18-річного колаборанта із Куп'янська Іллю Гаманіна. Після звільнення міста зрадник приєднався до окупаційних військ, але карма наздогнала його під Бахмутом.

Про ліквідацію Гаманіна повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" з посиланням на некрологи у соціальних мережах. За версією російських окупантів, Гаманін нібито записався добровольцем в "армійський корпус ЛНР" і загинув 24 листопада. Причина смерті — влучання осколка в серце під час надання екстреної медичної допомоги пораненому товаришу по службі.

Однак Штефан заявив, що Гаманін втік з Куп'янська у російський Бєлгород, а потім його мобілізували до лав окупаційної армії. Ймовірно, колаборант встиг отримали російський паспорт. "Карма наздогнала", - зазначив офіцер.

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Чим прославився Гаманін

Ліквідований зрадник-"мобік" став досить відомим під час окупації міста, адже залюбки підігрував російській пропаганді, демонстративно розбиваючи український герб у селі Петропавлівка. Гаманін також роздавав інтерв'ю російським ЗМІ, де розповідав, що підтримує Росію.

Діями Гаманіна зацікавилися українські слідчі. Влітку йому повідомили про підозру в нарузі над державними символами України — ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

"Підозрюваний і ще одна людина піднялися на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього підозрюваний з особливим цинізмом кидав частини герба на землю, "вихваляючись" своїми діями на камеру", — розповіли тоді в Офісі Генпрокурора.

Втрати росіян у війні з Україною

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 93 760 окупантів. З-поміж іншого, знищено 281 літак і 264 гелікоптери.

Нещодавно З’явились подробиці ліквідації одного з найелітніших екіпажів російських військ в Україні. Підтверджена загибель майора, який керував Ка-52 ("Алігатор"), Олексія Боровікова з позивним "Борода".

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