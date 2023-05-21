"Піррова перемога" в Бахмуті потрібна російській армії прямо зараз.

Росіянам потрібна ця "Піррова перемога" в Бахмуті, оскільки за дев'ять з гаком місяців безрезультатних боїв російська армія вже перетворилася на посміховисько. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається найбільше вибити наші сили з Бахмута. Їм потрібна ця "Піррова перемога", тому що вони стали посміховиськом на весь світ, адже дев'ять з половиною місяців вже нічого не можуть зробити. Тим більше вони бачать, що до чогось готуємося ми, тому їм вкрай важливо показати, що ось вони вже мають якийсь трофей", - пояснив він.

Спікер зазначив, що привітання, яке Володимир Путін направив на адресу "Групи Вагнера" у зв'язку з оголошеним захопленням Бахмута, саме по собі говорить про безглуздість цієї "перемоги".

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"Навіть їхній "недопрезидент" їх привітав, але не пам'ятаю, щоб хто-небудь з його кумирів типу Сталіна або Івана Грозного вітав незрозумілу організацію з нібито взяттям не до кінця районного центру", – заявив Череватий.

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Вчора ватажок "Групи Вагнера" (приватної армії, нелегальної навіть з точки зору російських законів) Євген Пригожин оголосив про повне захоплення Бахмута. Сьогодні Путін привітав дану організацію з цим "успіхом" і навіть пообіцяв якісь нагороди тим, хто "відзначився".

Однак, за даними українських військових, поки невелика частина Бахмута залишається під українським контролем. За словами самого ж Череватого, бійці ЗСУ утримують кілька будівель і фортифікаційних споруд в південно-західній частині міста. А там, де ризик втрат менший, наші підрозділи намагаються просуватися вперед.

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