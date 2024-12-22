Під Покровськом окупанти штурмували на пікапах під радянським прапором, - Forbes

Українські військові відбили штурм, зосередивши "особливу увагу" на транспортних засобах з "радянською ганчіркою".

Під Покровськом росіяни здійснили штурм на пікапах під радянським прапором. Втім, група зазнала нищівної поразки, пише Forbes.

На тлі значних втрат бронетехніки російська армія дедалі частіше використовує цивільні транспортні засоби — мотоцикли, всюдиходи, фургони та пікапи — для перевезення піхоти в бойових діях. Але нещодавня атака поблизу Покровська в Донецькій області може стати переломним моментом у цьому підході.

Цього разу російські сили атакували, використовуючи виключно цивільну техніку: сім вантажівок і легкових автомобілів. На одній із машин майорів радянський прапор.

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"Атаку вдалося відбити", — повідомив популярний український військовий блогер "Офіцер+". — "Автомобілю з ганчіркою — радянським прапором — приділили особливу увагу".

Російські війська намагаються захопити Покровськ після виведення українського гарнізону з Авдіївки в лютому. Однак українська оборона залишається стійкою, попри чисельну перевагу противника. Гарнізон у Покровську, що включає три єгерські та повітряно-десантні бригади, продовжує завдавати значних втрат ворогу: за даними українських військових, знищено близько 2000 російських одиниць техніки при втраті 500 українських.

Російська промисловість не встигає відновлювати втрати. Виробництво нових БМП не перевищує тисячі одиниць на рік, а запаси старої техніки, як-от на 22-й Центральній танковій резервній базі в Костромській області, вже практично вичерпані. Це змушує Кремль покладатися на цивільні транспортні засоби, що робить їх атаки ще більш вразливими.

Попри втрати, російські війська продовжують тиснути на українську оборону, застосовуючи методику малих, постійних атак. Як пояснює аналітична група Frontelligence Insight, "здійснюючи невеликі безперервні напади, російські війська зрештою виявляють і використовують слабкі місця в українській обороні". Хоча такий підхід призводить до великих втрат, він може бути ефективним у коротко- та середньостроковій перспективі.

Знищення цивільної техніки під Покровськом свідчить про слабкість забезпечення російських військ, але це не гарантує провалу всього наступу. Кремль прагне максимально використати доступні ресурси, щоб просунутися на українських територіях, хоча це й відбувається ціною великих втрат.

Час та ефективність української оборони можуть визначити долю не лише Покровська, але й інших ділянок фронту.

Війна в Україні - "гарячий Донбас"

Як повідомляв УНІАН, для ворога залишається основним пріоритетом просування в районі Покровського виступу та Курахового. Так вважає полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, після того, як противник закінчить з Кураховим та Покровськом, він може думати про Куп'янськ.

На думку командира взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслава Бунятова (Османа), Курахівський напрямок поступово сиплеться, ворог підтягнув туди частину резервів з Покровського напрямку. Основний акцент окупанти роблять на проривах ліній технікою, відрізання позицій та утворення кліщів, розповів Бунятов.

За минулу добу, як стверджують аналітики DeepState, ворог зміг окупувати село Трудове Донецької області, а також просунутися в Успенівці, Кураховому, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження.

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