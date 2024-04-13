Спікер ОСУВ "Хортиця" зазначив, що на напрямку тривають важкі бої, а ця актуальна для всіх тема поки потребує інформаційної тиші.

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин на питання, чи можна розставити попередні крапки над "і" з приводу тенденцій і підсумків тижня в районі Часового Яру, зокрема те, що відбувається в районі Богданівки. Оскільки інформаційне поле досить широке і в експертному середовищі полі різні інформації з цього приводу, відповів.

"Стосовно крапок над "і" зарано ще про це говорити. Тому що і тиждень інформаційний не закінчується, він ще триває. Однак інформація стосовно Богданівки поблизу Часового Яру наразі щодо ситуації. Селище залишається під контролем Сил оборони. На тому напрямку тривають важкі бої. І ця тема, я думаю для всіх досить актуальна, але поки що потребує інформаційної тиші", - акцентував Волошин в ефірі телемарафону.

За словами підполковника, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" одним з найгарячіших на сьогодні напрямків, як і за останній час є Авдіївський та Бахмутський напрямки. Ситуація в районі ведення бойових дій залишається складною, проте контрольованою Силами оборони.

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"На Східному фронті останніми днями обстановка дещо суттєво загострилася і, як вже сказав головнокомандувач ЗСУ, це пов’язанно з активізацією наступальних дій противника, зокрема, після проведення в РФ, так званих президентських виборів. Ворожа армія останнім часом не полишає спроб надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому різні види озброєння, як артилерію, так і танки та різного типу летальні безпілотні апарати. А також останнім часом досить активізувалась авіація для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами. Ворог намагається досягти своє незмінної мети – це вийти на адміністративні кордони Донецької області", - підкреслив Волошин.

Також спікер ОСУВ "Хортиця" розповів, що на лінії фронту зараз відбуваються не просто дрібні зіткнення, а ворог намагається виснажити українську армію, користуючись своєю перевагою перевагою у живій силі і бронетехніці. "Окупанти ведуть бої і при цьому намагаються прорватися по всій лінії бойового зіткнення, навіть не на окремих ділянках. Використовують велику кількість артилерії, попри те, що йде широкомасштабна контрбатарейна боротьба. Максимально залучають авіацію. Також ворог намагається максимально наблизитись до лінії бойового зіткнення, щоб перейти до штурмів саме штурмовими групами, які заїжджають на бойових машинах піхоти під прикриттям якраз танків, артилерії та, зокрема, ворожої авіації", - зазначив він.

Оцінюючи мотивацію російських військових, як вона змінювалась останні два роки, підполковник констатував, що "вони заробляють кошти на вбивствах".

"Я вважаю і це не тільки моя думка, що в них перш за все добряче попрацювала російська пропаганда. Другий для них стимул – це кошти які вони заробляють на вбивствах мирного українського населення, на захопленні територій. Це верх цинізму, але вони заробляють кошти на вбивстві. Оце їхній стимул. Іншого стимулу, я вважаю, в них немає", - підкреслив Волошин.

Ситуація на фронті зараз

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті останнім часом суттєво загострилася. Це пов'язано зі значною активізацією наступальних дій російських окупантів після проведення в Росії так званих президентських виборів. Він зазначив, що ворог активно штурмує групами при підтримці бронетехніки українські позиції на Лиманському і Бахмутському напрямках. Використовуючи десятки танків та БМП намагається прорвати нашу оборону на Покровському напрямку.

13 квітня вдень Міноборони України спростували інформацію від DeepState про те, що російські окупанти захопили Богданівку на Бахмутському напрямку. Зазначається, що наразі там тривають інтенсивні "Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів", - розповіли у відомстві.

Ввечері аналітики DeepState заявили, попри те, що Міноборони України сьогодні акцентувало, що село Богданівка у Донецькій області не втрачене і за нього тривають інтенсивні бої, його ймовірно, таки захопив ворог.

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