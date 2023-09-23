Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження ворога.

Сили оборони продовжують нищити військову техніку ворога та ліквідовувати окупантів. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було атаковано штаб командування Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 артилерійських засоби противника.

Ворог за останню добу накрив артилерійським вогнем понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Крім цього, ворог завдав 5 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах держави.

Також сьогодні вночі окупанти вчергове атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе типу "Шахед-136/131". Вже відомо, що під ударом опинилася Дніпропетровщина.

Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополі

22 вересня Збройні Сили України завдали удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Криму. Сили спеціальних операцій повідомили, що операція отримала назву "Крабовая ловушка". За інформацією ССО, удару вдалося завдати просто під час наради керівного складу.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.

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