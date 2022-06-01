За сержантським корпусом – якісне майбутнє як командирської вертикалі, так і українського війська в цілому, наголосив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Днями в одній з бригад територіальної оборони, що перебуває в районі виконання завдань, відбулося урочисте присвоєння первинних сержантських звань військовослужбовцям.

За словами командувача сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва, сержант – це не тільки звання, це – професія, яка вимагає високої індивідуальної підготовки та мобілізації наявних моральних і психологічних якостей.

"На моє переконання успіх воєнної операції залежить й від навченості та вміння сержантського корпусу чітко та злагоджено виконувати накази та розпорядження командирів у районах виконання завдань", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, професійна підготовка та свідома мотивація сержанта забезпечує чітку дисципліну і бойовий вишкіл. А це у свою чергу сприяє збереженню життя та здоров’я підлеглих військовослужбовців. Сержант постійно перебуває з особовим складом і, безперечно, найбільше володіє інформацією щодо моральної стійкості ввіреного підрозділу, його здатності виконувати завдання за призначенням.

"У Збройних Силах України провідна роль сержанта отримала пріоритетний напрямок, який усебічно підтримується та стимулюється старшими командирами та начальниками. Вважаю, що за сержантським корпусом – якісне майбутнє як командирської вертикалі, так і українського війська в цілому", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Сьогодні серед охочих захищати Україну в складі територіальної оборони зібрався різноманітний контингент. Є й бійці з досвідом участі в Антитерористичній операції, є професіонали з важливими для війни навичками, а є й звичайні люди з лідерськими якостями, що готові гуртувати бойових побратимів та піднятися на сержантський щабель.

"Я завжди готовий вести своїх солдатів за собою з гаслом: "Cлідуй за мною, роби, як я!" – спільно зачитували Кодекс сержанта Збройних Сил України новоспечені молодші сержанти.

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